华为2014年国际专利申请数量跃居全球冠军--世界知识产权组织

2015年3月15日在汉诺威电子展拍到的华为展台。 REUTERS/Morris Mac Matzen

路透北京3月19日 （记者 Gerry Shih） - 世界知识产权组织（WIPO）周四称，2014年中国通信巨头华为已成为申请国际专利最多的企业，凸显中国科技企业的创新大步迈进。

WIPO称，第二名是总部位于美国圣迭戈的高通(QCOM.O)，2012年的冠军中兴通讯名列第三。

WIPO报告有时候被视为一个国家科技发展的粗略晴雨表。该报告指出，中国是唯一一个专利申请数量增速达两位数的国家，尽管美国企业数量大幅领先。高科技和汽车强国日本去年的专利今年专利申请总体数量下滑。日本的松下集团(6752.T)是2013年的申请冠军企业。

近年来，中国最高决策层提供了各种激励措施，刺激中国企业由低价值、低成本的制造业转向创新领域。

中国亦进行了一系列的改革，加大法律系统内的知识产权执法力度。

中国总理李克强在今年的两会上再次强调创新的重要性。李克强1月份高调视察了华为的研发中心。

华为宣称每年投入10%的营收进行研发，比例高于很多同业的水平。华为当值CEO胡厚坤本月在巴塞罗那世界移动通信大会上向媒体表示，华为在2013到2018年间将投入6亿美元进行5G技术研发。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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