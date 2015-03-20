华为2014国际专利申请数量跃居全球冠军--世界知识产权组织

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Gerry Shih
路透北京3月19日 - 世界知识产权组织（WIPO）周四称，2014年中国通信巨头华为已成为申请国际专利最多的企业，凸显中国科技企业的创新大步迈进。
WIPO称，第二名是总部位于美国圣迭戈(圣地牙哥)的高通 ，2012年的冠军中兴通讯名列第三。
WIPO报告有时候被视为一个国家科技发展的粗略晴雨表。该报告指出，中国是唯一一个专利申请数量增速达两位数的国家，尽管美国企业数量大幅领先。高科技和汽车强国日本去年的专利今年专利申请总体数量下滑。日本的松下集团 是2013年的申请冠军企业。
近年来，中国最高决策层提供了各种激励措施，刺激中国企业由低价值、低成本的制造业转向创新领域。
中国亦进行了一系列的改革，加大法律系统内的知识产权执法力度。
中国总理李克强在今年的两会上再次强调创新的重要性。李克强1月份高调视察了华为的研发中心。
华为宣称每年投入10%的营收进行研发，比例高于很多同业的水平。华为当值CEO胡厚坤本月在巴塞罗那世界移动通信大会上向媒体表示，华为在2013到2018年间将投入6亿美元进行5G技术研发。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率