华为进军PC市场 给联想、惠普和戴尔带来挑战

路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。

华为在柏林的发布会上发布了其首批三款个人电脑，分别为15.6英寸屏幕的笔记本、超薄13英寸屏幕的笔记本以及二合一的平板和笔记本产品。

作为电脑市场新军，华为初步目标是高端消费电脑，主要竞争对手为联想(0992.HK)、惠普(HPQ.N)和戴尔[DI.UL]，这三家业者在个人电脑市场总计占据超过50%的份额；其对手甚至还包括苹果日益萎缩的Mac电脑业务。

华为的Matebook X笔记本采用无风扇、防水设计，且电源键与指纹识别合一，售价在1,399-1,699欧元(1,570-1,900美元)。

该公司称，二合一Matebook E价格在999-1,299欧元，15.6英寸屏的Matebook D售价在799-999欧元。(完)