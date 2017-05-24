华为进军PC市场 给联想、惠普和戴尔带来挑战

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
华为在柏林的发布会上发布了其首批三款个人电脑，分别为15.6英寸屏幕的笔记本、超薄13英寸屏幕的笔记本以及二合一的平板和笔记本产品。
作为电脑市场新军，华为初步目标是高端消费电脑，主要竞争对手为联想(0992.HK)、惠普(HPQ.N)和戴尔[DI.UL]，这三家业者在个人电脑市场总计占据超过50%的份额；其对手甚至还包括苹果日益萎缩的Mac电脑业务。
华为的Matebook X笔记本采用无风扇、防水设计，且电源键与指纹识别合一，售价在1,399-1,699欧元(1,570-1,900美元)。
该公司称，二合一Matebook E价格在999-1,299欧元，15.6英寸屏的Matebook D售价在799-999欧元。(完)
(编译 孙国玉；审校 李爽)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。