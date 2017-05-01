华为旗舰手机被消费者批评“偷工减料”

路透香港4月28日 - 中国智能手机生产商华为被用户批评“偷工减料”，此前该公司表示，由于零部件供应紧张，在旗舰产品P10手机中混用了一些技术与功能等级不同规格的芯片。

华为消费者业务CEO余承东在4月20日表示，华为将较低性能的eMMC闪存芯片和高性能的UFS闪存混合使用，是由于“供应链严重缺货”所致。

余承东表示，用户体验不会因为产品设计的调整而受损，但消费者在网上论坛上反驳称，测试结果显示它们的性能表现存在差异。

华为另一款高端手机Mate 9在记忆体芯片的规格方面也存在同样问题--这两起事件表明，全球内存芯片短缺可能对智能手机厂商造成的巨大问题，同时也凸显了华为在超越苹果(AAPL.O)的过程中所面临的种种挑战。

深圳市消费者委员会在其官方微博上称，已收到消费者32项投诉。

三星电子(005930.KS)已在其盖乐世S8等高端手机上使用了UFS闪存，苹果则未透露使用的是何款闪存。

由于生产瓶颈、以及高端智能手机制造商的需求强劲，闪存的供应十分紧俏。

三星电子和SK海力士(000660.KS)本周警告称，供应紧张局势将持续全年；这两家企业控制着近一半的全球闪存市场。在朝鲜的核及导弹计划令朝鲜半岛紧张局势加剧之际，还存在供应可能中断的担忧。

据业内高管透露，如果制造活动有任何中断，则可能导致大客户触发“优先分配”的合同条款，以确保能从供应商那儿取得更多本来就有限的供应。

在给路透的回复中，华为称，有关是否将向用户提供赔偿、或者是否进行产品召回，公司尚未作出任何决定。(完)