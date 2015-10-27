华为第三季智能手机出货量同比增63% 中高端手机销售比例上升

路透香港10月27日 - 中国信息与通信解决方案供应商--华为周二称，其第三季智能手机全球出货量达2,740万部，同比增63%，受益于中高端手机销售比例上升。

以销售量计，华为为全球第三大手机制造商。公司表示，在全球各个区域市场，其智能手机出货量均保持高速增长，中国及欧洲市场出货量增长尤为迅猛。其中，华为智能手机在中国市场出货量同比增81%、欧洲市场出货量增长98%、中东和非洲市场出货量同比增70%。

随着华为消费者业务多款旗舰机型的上市，该公司第三季度售价在2,000元人民币以上的中高端智能手机，出货量占比大幅提升至33%；去年同期该比例为25%。

华为在智能手机方的竞争对手包括小米[XTC.UL]、三星(005930.KS)、联想集团(0992.HK)及中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)。今年首九个月，华为的智能手机总出货量达7,560万部；公司并预计，2015年全年将销售1亿部智能手机。（完）