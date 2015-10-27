华为第三季智能手机出货量同比增63% 中高端手机销售比例上升

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港10月27日 - 中国信息与通信解决方案供应商--华为周二称，其第三季智能手机全球出货量达2,740万部，同比增63%，受益于中高端手机销售比例上升。
以销售量计，华为为全球第三大手机制造商。公司表示，在全球各个区域市场，其智能手机出货量均保持高速增长，中国及欧洲市场出货量增长尤为迅猛。其中，华为智能手机在中国市场出货量同比增81%、欧洲市场出货量增长98%、中东和非洲市场出货量同比增70%。
随着华为消费者业务多款旗舰机型的上市，该公司第三季度售价在2,000元人民币以上的中高端智能手机，出货量占比大幅提升至33%；去年同期该比例为25%。
华为在智能手机方的竞争对手包括小米[XTC.UL]、三星(005930.KS)、联想集团(0992.HK)及中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)。今年首九个月，华为的智能手机总出货量达7,560万部；公司并预计，2015年全年将销售1亿部智能手机。（完）
(记者 李宜穆/梁慧仪; 审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。