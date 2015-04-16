华为发布旗舰手机P8和P8 Max

华为周三发布了旗舰手机P8和P8 Max，欲在技术规格上与三星和苹果的最新机型加强竞争。华为对这两款手机的摄像头进行了优化，增加了调整皮肤色调的选项。华为消费者BG营销副总裁邵洋称，此举将尤为增加手机对爱美年轻女性的吸引力。行业分析师Ben Wood称，P8在设计与性能方面达到了标准，但华为若想确立高端手机品牌形象前路仍艰巨。路透