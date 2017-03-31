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中国财经 | 2017年 3月 31日 星期五 13:05 BJT

华为称净利润率目标为7% 今年运营商业务增长将放缓

路透香港3月31日 - 中国通讯设备暨智能手机制造商华为周五表示，未来的净利润率目标为7%，公司并称2017年运营商业务增长率将放缓。

华为CEO徐直军周五发表谈话，此前公司称去年净利仅成长0.4%，为2011年以来最小年增幅。(完)

(编译 张明钧; 审校 艾茂林)

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