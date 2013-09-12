华为预计未来五年每年营收增长10%

隆基泰和、金隅等河北概念股盘初大涨 中国此前宣布设新特区
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。
路透斯德哥尔摩9月11日 - 中国电信设备公司华为周三表示，预计其营收将在2012年350亿美元的基础上，未来五年内每年增长10%。
“这一增长将主要来自消费类设备和企业产品，”华为的西欧销售副总裁Gaston Khoury在斯德哥尔摩的媒体发布会上称。
华为称，这种多元化将意味着，载波网络在总销售中的份额将从2012年的73%降到2017年的60%左右。该公司在移动网络领域的主要对手是瑞典的爱立信(Ericsson)(ERICb.ST)。
该公司在7月表示，上半年营收为1,138亿元人民币(185.9亿美元)，2013年全年营收料将增长10%。(完)
(编译 朱晓军；审校 戴素萍)
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