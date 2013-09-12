华为预计未来五年每年营收增长10%

路透斯德哥尔摩9月11日 - 中国电信设备公司华为周三表示，预计其营收将在2012年350亿美元的基础上，未来五年内每年增长10%。

“这一增长将主要来自消费类设备和企业产品，”华为的西欧销售副总裁Gaston Khoury在斯德哥尔摩的媒体发布会上称。

华为称，这种多元化将意味着，载波网络在总销售中的份额将从2012年的73%降到2017年的60%左右。该公司在移动网络领域的主要对手是瑞典的爱立信(Ericsson)(ERICb.ST)。

该公司在7月表示，上半年营收为1,138亿元人民币(185.9亿美元)，2013年全年营收料将增长10%。(完)

(编译 朱晓军；审校 戴素萍)

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