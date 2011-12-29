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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 29日 星期四 08:47 BJT

华为正采用CEO轮值制

中国华为技术有限公司创始人兼首席执行官(CEO)任正非近日在一篇内部文章中透露，华为正采用高管轮流担任CEO的领导制度，外界猜测此举是否正在为未来接班人铺路。文章称,在CEO轮值制度下，华为高管轮流担任公司最高领导，负责公司的日常经营。该制度由2004年起实行的"轮值主席制度"演变而来。路透

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