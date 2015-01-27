华为称2015年消费业务营收目标为160亿美元

香港自6月起收紧地产发展商贷款比率 加强信贷风险管理--金管局

路透香港5月12日 - 鉴于地产发展商提供的按揭贷款正加速增长以及部分发展商在买地及发展项目时进行高杠杆融资，香港金融管理局（HKMA）周五宣布自6月起收紧银行予地产发展商的贷款比率，以加强信贷风险管理。