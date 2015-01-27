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中国财经 | 2015年 1月 27日 星期二 11:38 BJT

华为称2015年消费业务营收目标为160亿美元

路透深圳1月27日 - 中国华为消费者BG首席执行官余承东周二表示，今年消费业务营收目标为160亿美元。

华为12月曾称，2014年公司智能手机出货量达到约7,500万部，按年增长40%，但低于目标8,000万部。(完)

(翻译 张荻； 审校 戴素萍)

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