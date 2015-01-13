华为称2014年营收可能成长20% 经营利润率料为12%

中国外管局报告称严厉打击地下钱庄 遏制违规违法资金流动
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年联合有关部门成功破获地下钱庄案件80余起，涉案金额超过万亿元人民币；未来将始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势，切实维护外汇市场秩序。
路透北京1月13日 - 中国华为周二公布未经审计的数据称，2014年全球营收可能达2,870-2,890亿元人民币，较上年约增20%。
华为称，去年经营溢利或达339-343亿元人民币，较2013年增长17%。经营利润率可能持平于12%。
华为是中国领先的通信技术公司，一直在挑战瑞典爱立信(ERICb.ST)在全球电讯设备市场的头把交椅，同时该公司多年来谋求转型，希望向消费电子设备和企业计算领域扩张。(完)
(编译 张明钧/郑茵 审校 李爽/张荻)
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路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年联合有关部门成功破获地下钱庄案件80余起，涉案金额超过万亿元人民币；未来将始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势，切实维护外汇市场秩序。
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年以来外管局紧紧抓住银行这一关键环节，通过加大银行外汇业务检查力度、开展以银行为主要检查对象的专项检查等，有效维护外汇市场正常秩序。
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年年报称，近年来中国资本市场开放加速，境外投资者进入中国更加便捷。