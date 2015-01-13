华为称2014年营收可能成长20% 经营利润率料为12%

路透北京1月13日 - 中国华为周二公布未经审计的数据称，2014年全球营收可能达2,870-2,890亿元人民币，较上年约增20%。

华为称，去年经营溢利或达339-343亿元人民币，较2013年增长17%。经营利润率可能持平于12%。

华为是中国领先的通信技术公司，一直在挑战瑞典爱立信(ERICb.ST)在全球电讯设备市场的头把交椅，同时该公司多年来谋求转型，希望向消费电子设备和企业计算领域扩张。(完)

(编译 张明钧/郑茵 审校 李爽/张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。