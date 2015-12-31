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中国财经 | 2015年 12月 31日 星期四 15:28 BJT

华为预计2015年营收飙升35%达到600亿美元

路透香港12月31日 - 作为全球最大电信设备制造商之一的华为技术有限公司周四称，预计2015年营收约飙升35%，归功于各业务平台的强劲表现。

该公司轮值CEO郭平称，2015年公司全年营收料达到3,900亿元人民币(600亿美元)左右。

华为公布，2015年上半年的营业利润率为18%，略低于之前半年的18.3%。

华为在今年稍早制定的目标是2015年全球营收增长20%。

公司之前曾制定了2018年前实现整体营收700亿美元的目标。2014年的营收增幅为21%。

华为在2011年引入了轮值CEO制度，由三名高管轮流代理CEO职务，每次任期六个月。（完）

(编译 刘秀红/高琦 审校 王洋)

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