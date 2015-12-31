华为预计2015年营收飙升35%达到600亿美元

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港12月31日 - 作为全球最大电信设备制造商之一的华为技术有限公司周四称，预计2015年营收约飙升35%，归功于各业务平台的强劲表现。
该公司轮值CEO郭平称，2015年公司全年营收料达到3,900亿元人民币(600亿美元)左右。
华为公布，2015年上半年的营业利润率为18%，略低于之前半年的18.3%。
华为在今年稍早制定的目标是2015年全球营收增长20%。
公司之前曾制定了2018年前实现整体营收700亿美元的目标。2014年的营收增幅为21%。
华为在2011年引入了轮值CEO制度，由三名高管轮流代理CEO职务，每次任期六个月。（完）
(编译 刘秀红/高琦 审校 王洋)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港1月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴早期投资者--风险投资基金纪源资本(GGV Capital)计划成立公司的第一支人民币基金，以便更容易地投资中国对外资设限的领域，例如互联网。
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。