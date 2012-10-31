华为称正试图接触抨击该公司的黑客

路透新德里/香港10月31日电(记者 Jeremy Wagstaff/Lee Chyen Yee)---中国电信设备制造商华为正试图接触一名对其提出严厉抨击的人士：一名指责华为生产劣质产品的黑客。

华为全球网络安全主管约翰·萨福克(John Suffolk)在新德里的网络安全会议上对路透表示，他正派出一组工程师前去与德国安全研究员费利克斯·林德纳(Felix Lindner)进行会谈。林德纳在华为生产的多款设备上发现安全漏洞，包括100美元的家用网络设备，以及电信公司使用的高价设备。

“我们非常重视费利克斯的看法，在接下来的一段时间，我们将采取一系列重大举措解决这些问题，”他说。

华为在很多方面面临诟病。去年，澳大利亚以网络安全担忧为由禁止华为参与该国宽带网项目的竞标。

美国国会一委员会也建议华府对华为和中兴通讯 (000063.SZ)076.HK采取类似封杀措施，禁止其向美国电信运营商出售产品。

华为否认在其产品中嵌入後门程序，并邀请政府检查其代码。

华为在英国设立一处中心，用以检测其产品是否经得住安全威胁，并表示会在美国和澳大利亚也设立类似机构。

但华为迄今一直不愿与质疑该公司的安全研究人员及黑客接触，但萨福克称这种状况正在改变。

萨福克称，该团队的德国之行因签证问题而进展缓慢，但将很快成行。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。