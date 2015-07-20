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中国财经 | 2015年 7月 20日 星期一 11:18 BJT

华为上半年销售收入按年增长30% 达到1,759亿元人民币

7月20日 - 路透香港7月20日 - 全球最大电讯设备制造商之一--华为周一公布，今年上半年销售收入同比增加30%至1,759亿元人民币（283亿美元），得益于消费及电讯业务表现。

华为的声明并称，上半年的营运利润率预计为18%。（完）

(编译 雷美珍；审校 黄凯)

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