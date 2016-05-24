华为起诉三星 指控其侵犯智能电话专利

亚洲股市上扬 特朗普有关美元的言论提振出口股
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透香港5月25日 - 中国华为技术有限公司周三表示，已经对全球最大手机生产商三星电子(005930.KS)侵犯其智能电话专利提起诉讼，这是华为对三星电子首次提出此类诉讼。
华为在美国和中国提出诉讼，寻求对三星电子在未经授权的情况下，在手机中使用华为第四代(4G)蜂窝通信技术、操作系统和用户接口软件作出赔偿。
“我们希望三星能停止侵犯我们的专利，并从华为取得必要的授权，同华为一起努力带动产业前进。”华为知识产权部部长丁建新在声明中表示。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。
路透伦敦1月17日 - 英美烟草已经同意以494亿美元收购美国竞争对手雷诺兹烟草(Reynolds American)，从而创建全球最大的上市烟草公司。英美烟草已将对雷诺兹烟草的收购价提高了逾20亿美元。