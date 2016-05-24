华为起诉三星 指控其侵犯智能电话专利

路透香港5月25日 - 中国华为技术有限公司周三表示，已经对全球最大手机生产商三星电子(005930.KS)侵犯其智能电话专利提起诉讼，这是华为对三星电子首次提出此类诉讼。

华为在美国和中国提出诉讼，寻求对三星电子在未经授权的情况下，在手机中使用华为第四代(4G)蜂窝通信技术、操作系统和用户接口软件作出赔偿。

“我们希望三星能停止侵犯我们的专利，并从华为取得必要的授权，同华为一起努力带动产业前进。”华为知识产权部部长丁建新在声明中表示。(完)