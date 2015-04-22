独家：华为CEO指中国网路安全规定恐带来反效果

路透深圳4月21日 - 华为轮值首席执行官(CEO)徐直军周二向路透表示，中国唯有对最好的科技产品开放、而不论其来源地是国内还是国外，才能够确保长期的信息安全。

徐直军的谈话罕见地对中国资讯安全政策公开提出质疑。对于许多国家而言，中国的信息安全政策是一大隐忧，担心中国政策可能会限制本国科技公司的商机。

最近几个月中国领导人已经推动数项技术的“本地化”措施，鼓励或要求在重要系统中使用国内产品，藉此将海外网路监控威胁降到最低。

徐直军在深圳召开的华为年度全球分析师峰会场边接受专访时表示，这些政策可能会妨碍中国产业的自由竞争及创新，长期将损及中国的安全。

“如果我们不开放，不引进世界最先进的技术，那么是没法取得一个真正的信息安全的，”徐直军说，他把中国企业计算行业与外国对手的竞争比喻成小学生与大学层级的较量。

“就说你国产化，你现在自己做一个CPU、自行做一个操作系统，自己做一个数据库，那也是小学生产品，那对于大学生、研究生是透明的，你怎么能保证你的信息安全？”徐直军表示。

“ 只有你不断的技术进步，不断的技术创新， 你能够真正的有本事有能力，有技术能够守得住你的信息安全。”

**良币驱逐劣币？**

尽管华为理论上来讲应该是上述政策最大的受益者之一，但徐直军还是对此表示质疑。

徐直军称，虽然外国产品被排除在外的话，华为能获得更多合同，但中国所采用技术的整体质量可能下降。

“中国的角度来讲是好事是坏事，还要确定这个市场是不是良性竞争，”他称，“这是良币驱逐劣币，还是劣币驱逐良币？”

他还担心这会对国际贸易造成影响。

“如果中国不开放，欧洲也不开放，其他国家都不打开，那么结果是什么？”他称，“结果就是大家都各自在各自的地盘中做生意。”

**美国感到不安**

徐直军的讲话与白宫和美国商界领袖表达的担忧相呼应，后者将中国的网络安全政策看作贸易保护主义，并担心英特尔、思科和高通等公司会受到不公平待遇。

围绕网络安全的争议最近几个月使中美关系变得紧张，尽管上周中国监管机构表示，暂时不会实施有关银行技术采购的规定。

徐直军称，政府内部和科技界的一些人士对当前的政策也有批评的看法。当问及他是否向中国领导人表达了这种看法时，他拒绝回应。

“我们这个观点在中国还是有很多真正的专业人士认可的，国产化是解决不了信息安全这个问题的。这个稍微懂一点技术的人都知道，”

他说。

路透暂时未获得中国工信部和互联网信息办公室的置评。

华为2014年电信业务营收增长20%，至2,880亿元人民币，与瑞典电信巨头爱立信(易利信,Ericsson)(ERICb.ST)不分伯仲。

不过华为预测未来几年电信业务将持平，增长将来自企业计算部门。

徐直军拒绝评论华为进入美国电信市场的前景，尽管外界揣测在诺基亚和阿尔卡特-朗讯合并之后，美国的电信运营商们可能希望多一家选择。

“我们在美国的问题不在于运营商不想和我们合作，”他说，并表示其他国家应当效仿英国。英国今年公布了对华为的独立审查结果，认为华为的设备没有给网络安全带来风险。(完)

(编译 张明钧/王丽鑫/李春喜; 审校 王颖/屈桂娟)

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