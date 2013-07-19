美国前情报官员称华为从事间谍活动证据确凿

路透悉尼7月19日 - 澳大利亚《金融评论报》(Financial Review)周五报道称，美国中央情报局前局长海登(Michael Hayden)称，他知道有确凿证据证明华为为中国政府从事间谍活动。

海登在接受该报采访时表示，华为对其参与的外国电信系统与中国政府进行密切广泛的信息共享。海登也曾经是美国国家安全局的负责人。

报道援引他的说法称：“我认为，这点是毋庸置疑的。”

《金融评论报》报道称，海登表示，情报机构有确凿证据证明华为从事了间谍活动。但他没有就证据本身作出详细说明。

华为全球网络安全官John Suffolk称海登的评论是“老生常谈的、没有根据的诽谤言论”并要求海登和其他批评人士公开证据。

Suffolk在写给路透的电邮中称：“华为满足全球逾三分之一的通讯需求，我们的客户有权了解这些毫无根据的疑虑的真相。要么展示证据，要么就此闭嘴。”

此前一天， 英国宣布将审查华为在英国南部运营的一处网络中心的安全，以确保英国电信网络受到保护。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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