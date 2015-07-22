华为称上半年智能手机出货量跃增39%

路透香港7月22日 - 中国华为技术有限公司周三称，其2015年上半年智能手机全球出货量为4,820万部，较上年同期增长39%。该公司是全球第四大智能手机制造商。

华为在一份声明中称，消费业务部门营收增长69%至90.9亿美元，归功于高端智能手机销量强劲。中国智能手机制造商联想集团(0992.HK)和中兴(000063.SZ) (0763.HK)与华为是竞争对手。(完)

(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。