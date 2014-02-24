华为欲在美国智能手机市场找到立足点--高管

路透巴塞罗那2月24日 - 中国电信设备制造商华为消费者业务执行副总裁赵科林(Colin Giles)周日表示，相信可以利用近期美国电信运营商调整手机销售方式之际，在重要的美国市场找到立足点。

华为去年已成为全球第三大智能手机生产企业，主要受益于在快速发展的国内市场销售中端价位手机，以及其在西欧对秉持节约理念消费者的吸引力增强。

但华为落后于市场领先企业三星电子(005930.KS)和苹果(AAPL.O)，因其尚未在美国等发达市场的高端市场获得立足之地；由于美国议员指出中国电信设备具有潜在安全风险，因此其在美国受到怀疑。而且华为亦受到其难以发音的品牌名称的影响，该公司管理层也已认识到这点。

华为在巴塞罗那举行的全球移动通讯大会上推出五款新设备后，赵科林称，该集团正在美国采取初步步骤，与移动通讯运营商建立良好的关系，并透过网上商店直接面向消费者。

赵科林对路透表示，“我们意识到对我们来说，美国是竞争非常激烈，而且非常艰难的市场。”

“近期美国手机销售整体补贴方式有相当大的调整，这为我们这样的企业提供了新的契机，我们将拿出与以往略微不同的分销策略。”

根据国际数据公司(IDC)数据，去年第三季华为在美国市场的市占率为3%，而苹果和三星电子分别为36.2%和32.5%。

电信运营商以往从苹果等手机制造商那里批发买入手机，然后向客户免费或以较低预付费方式提供手机，但前提是客户签署新的一年或两年合约。

T-Mobile USA去年取消了这一销售模式，旨在降低成本并通过长期合约吸引预算有限的客户。

赵科林表示，华为每年都在增加营销支出，以增加其品牌的消费者认知度，不过他没有透露具体细节。

周日华为推出移动Wi-Fi热点，一款针对18至30岁消费者的新智能手机，以及与希望与苹果小型iPad展开竞争的两款平板电脑。

该公司还推出其首款穿戴式设备，名为Talk Band的一款健身追踪器，以努力在迅速发展的穿戴设备领域分一杯羹。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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