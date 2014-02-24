华为欲在美国智能手机市场找到立足点--高管

中国汽车产业中长期规划发布 2025年新能源车产销占比逾20%--工信部
路透北京4月25日 - 中国工业和信息化部等三部委周二联合发布汽车产业中长期发展规划，明确提出到2020年，新能源汽车年产销达到200万辆，到2025年，新能源汽车占汽车产销20%以上，动力电池系统比能量达到350瓦时/公斤。
路透巴塞罗那2月24日 - 中国电信设备制造商华为消费者业务执行副总裁赵科林(Colin Giles)周日表示，相信可以利用近期美国电信运营商调整手机销售方式之际，在重要的美国市场找到立足点。
华为去年已成为全球第三大智能手机生产企业，主要受益于在快速发展的国内市场销售中端价位手机，以及其在西欧对秉持节约理念消费者的吸引力增强。
但华为落后于市场领先企业三星电子(005930.KS)和苹果(AAPL.O)，因其尚未在美国等发达市场的高端市场获得立足之地；由于美国议员指出中国电信设备具有潜在安全风险，因此其在美国受到怀疑。而且华为亦受到其难以发音的品牌名称的影响，该公司管理层也已认识到这点。
华为在巴塞罗那举行的全球移动通讯大会上推出五款新设备后，赵科林称，该集团正在美国采取初步步骤，与移动通讯运营商建立良好的关系，并透过网上商店直接面向消费者。
赵科林对路透表示，“我们意识到对我们来说，美国是竞争非常激烈，而且非常艰难的市场。”
“近期美国手机销售整体补贴方式有相当大的调整，这为我们这样的企业提供了新的契机，我们将拿出与以往略微不同的分销策略。”
根据国际数据公司(IDC)数据，去年第三季华为在美国市场的市占率为3%，而苹果和三星电子分别为36.2%和32.5%。
电信运营商以往从苹果等手机制造商那里批发买入手机，然后向客户免费或以较低预付费方式提供手机，但前提是客户签署新的一年或两年合约。
T-Mobile USA去年取消了这一销售模式，旨在降低成本并通过长期合约吸引预算有限的客户。
赵科林表示，华为每年都在增加营销支出，以增加其品牌的消费者认知度，不过他没有透露具体细节。
周日华为推出移动Wi-Fi热点，一款针对18至30岁消费者的新智能手机，以及与希望与苹果小型iPad展开竞争的两款平板电脑。
该公司还推出其首款穿戴式设备，名为Talk Band的一款健身追踪器，以努力在迅速发展的穿戴设备领域分一杯羹。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
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