华为推出全球最薄智能手机 机身厚度仅6.18毫米

IBM与中国万达将设立合资企业 中国企业提供云服务
路透上海3月19日 - 国际商业机器(IBM)宣布，与中国大连万达集团子公司--万达网络科技集团周日达成协议，将共同为中国企业提供云服务。
路透伦敦6月18日 - 华为周二发布了其最新款旗舰手机Ascend P6，突出了该公司在移动技术领域与苹果(AAPL.O)和三星(005930.KS)竞争的雄心。
华为称，这款手机的机身厚度仅为6.18毫米，是世界上最薄的手机。该手机配有500万像素的前置摄像头，便于用户自拍并将照片分享到社交网络。
华为选择6月18日发布这款最新手机，就是为突出这款手机的厚度。
发布会选择在伦敦一处艺术场所举行，借鉴了苹果和三星的经验，后二者多年在发布新产品时选择举办声势浩大的发布会。
此前，华为发布手机是在移动世界大会(Mobile World Congress)等业内贸易展上。
华为正寻求推动其消费者设备的销售，在这一领域该公司自有品牌仅有大约三年历史。
Ascend P6使用华为基于谷歌安卓系统的自定义版本。
CCS Insight分析师Ben Wood表示，如果价格合适，Ascend P6将会吸引之前从未考虑购买华为手机的消费者。
他写道：“华为P6真是太薄了！”但他也补充道，目前这款手机还不支持下一代高速4G网络。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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