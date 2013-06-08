华为手机追求科技与体验感觉结合

路透成都6月7日 - 全球第五大智能手机华为副董事长郭平表示，公司生产的手机在硬件方面颇具实力，所看重的并非是高端或低端产品的区分，而是客户需求为上。

华为正在致力于推动消费者设备方面的销售，但苦于缺少有效零售渠道。华为通常与电信运营商以品牌合作的方式营销产品。

郭平在周五接受路透专访时表示，随着华为专注设备技术，转向加强掌握消费者的喜好及印象，他预期这种作法将有所改变。

他指出，在某种意义上，设计一款智能手机就像介于硅谷和好莱坞的中间，硅谷代表着技术--智能手机需要强大的技术--而好莱坞则与经验和印象相关。

“它就像是你的宠物一样，不能没有它。这就是我们对华为消费者品牌的思考方式。需要在好莱坞和硅谷之间取得平衡。”郭平在成都一场企业论坛间隙表示。

在华为力推消费型手机的当下，该公司正处于一个关键时刻。其电信设备业务面临来自全球多国政府更加严格的审查。

野村证券分析师Huang Leping指出，多数时间华为只和电信运营商打交道，对于和零售经销商交手没有那么熟悉。在工业设计方面，华为已经有进步，但基于华为对中国以外消费者非常陌生，最大障碍在于品牌知名度、一致性及品质。

郭平对品牌排名并不是很在意，认为做出更好的手机，就会有更好的销售成绩。

“我们没有非要拿到特定(品牌)排名，但我们相信如果我们做得好，自然就会有好结果，”他称。

IDC分析师TZ Wong指出，消费者相当聪明，当他们看到价格比较低，他们或许会有一些怀疑，不过一旦他们发现物超所值，像华为这样的品牌就有机会留下好印象。

郭平并没有将智能手机简单区分成高阶或低阶，而是纯粹把目标放在达成消费者对手机的需求，例如防水机型。

“在技术层面我们有很多突破。我不懂高阶或低阶。我们只在乎满足顾客需求，”郭平称。(完)

(编译/审校 洪曦/蔡美珍/李婷仪)

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