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路透中文国际短讯 | 2015年 3月 2日 星期一 09:49 BJT

华为发布智能手表 表盘圆形

中国电信设备厂商华为周日推出其首款智能手表，基于Android平台，表盘为圆形，有别于第一代智能手表通常采用的方形。华为在巴塞罗那移动世界大会前夕发布智能手表，有金、银、黑三种配色，并有不同材质的表带可供选择。这款智能手表未配备SIM卡，因此不能脱离智能手机单独使用。路透
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