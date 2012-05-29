华为否认获得中国政府非法补贴

沪深证交所周三两融余额升18.5亿元 连续三日上升
路透上海2月23日 - 中国股市沪综指周三收升0.24%。沪深证交所融资融券余额当日上升18.5亿元人民币，连续三日上升；两市两融余额为9,026.3亿元，续创逾一个月高点。
路透香港5月29日电---华为周二否认从中国政府的非法补贴中受益。此前有媒体报导称，欧盟计划针对华为和中兴提起反倾销诉讼。
《金融时报》援引欧盟官员和企业高管的说法报导称，欧盟委员会已在搜集华为和中兴倾销的证据。
华为在一封电邮声明中称：“目前华为没有收到任何有关欧盟的正式调查通知，但知晓媒体关於此事的相关报导。”
华为是仅次于瑞典爱立信(ERICb.ST)的世界第二大电信设备制造商。
“我们否认媒体报导中所说的华为存在倾销行为和获得中国政府的非法补助，并反对欧盟发起媒体所说的调查。”
声明称，华为目前在欧洲已经雇用了7,000多名员工，并间接创造了6,000多个就业机会；2011年，华为在欧洲的本地采购金额超过29亿欧元(36亿美元)。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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