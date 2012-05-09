华为与Synnex签署美国市场分销协议

欧央行执委称特朗普的简单言论忽略了事情背后的复杂性
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
路透5月7日电---华为科技公司HWT.UL与知名科技产品分销商Synnex(SNX.N)周一宣布签署分销协议。该协议将促进华为在美国的发展及其针对企业客户的产品销售能力。
两家公司均未透露协议的财务细节。华为一名发言人称，这是华为签署的首个类似协议。
两家公司在声明中称，Synnex的安全网络部门将通过经销商在美国市场面向企业客户，销售华为的IP网络基础设施，统一通信及协同设备，以及数据中心产品。
华为此前曾通过该公司与赛门铁克(SYMC.O)成立的合资公司与Synnex进行过合作。2010年，Synnex通过其北美经销商为华为合资公司分销存储和安全产品。
华为是全球第二大电信设备制造商。因遭遇国家安全疑虑困扰担忧，华为此前在美国寻求达成销售协议时曾遭遇阻碍。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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