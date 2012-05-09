华为与Synnex签署美国市场分销协议

路透5月7日电---华为科技公司HWT.UL与知名科技产品分销商Synnex(SNX.N)周一宣布签署分销协议。该协议将促进华为在美国的发展及其针对企业客户的产品销售能力。

两家公司均未透露协议的财务细节。华为一名发言人称，这是华为签署的首个类似协议。

两家公司在声明中称，Synnex的安全网络部门将通过经销商在美国市场面向企业客户，销售华为的IP网络基础设施，统一通信及协同设备，以及数据中心产品。

华为此前曾通过该公司与赛门铁克(SYMC.O)成立的合资公司与Synnex进行过合作。2010年，Synnex通过其北美经销商为华为合资公司分销存储和安全产品。

华为是全球第二大电信设备制造商。因遭遇国家安全疑虑困扰担忧，华为此前在美国寻求达成销售协议时曾遭遇阻碍。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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