华为高管称公司不打算进行大规模并购--报道

路透法兰克福10月13日 - 德国媒体《周日世界报》（Welt am Sonntag）援引华为副董事长郭平的话报道称，华为不打算进行任何大宗并购交易，原因是很难进行整合。

郭平是华为三位轮值CEO之一，他被该报问及是否考虑收购诸如诺基亚NOK1V.HE、阿尔卡特-朗讯ALUA.PA等行业大公司时作出了上述回应。

华为还在上月排除了收购另外一家手机厂商的可能性。但报道称，郭平表示华为对与其他手机厂商合作持开放态度。

对于美国国会关于华为的技术可能被用来监控其用户的说法，以及欧盟委员会关于该公司压低价格向欧盟市场倾销商品的指责，郭平均予以否认。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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