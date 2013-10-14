华为高管称公司不打算进行大规模并购--报道

香港证监会谴责证星国际期货并罚款300万港元 因打击洗钱缺失
路透香港4月12日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三公布，对证星国际期货予以谴责并罚款300万港元，因打击洗钱缺失。
路透法兰克福10月13日 - 德国媒体《周日世界报》（Welt am Sonntag）援引华为副董事长郭平的话报道称，华为不打算进行任何大宗并购交易，原因是很难进行整合。
郭平是华为三位轮值CEO之一，他被该报问及是否考虑收购诸如诺基亚NOK1V.HE、阿尔卡特-朗讯ALUA.PA等行业大公司时作出了上述回应。
华为还在上月排除了收购另外一家手机厂商的可能性。但报道称，郭平表示华为对与其他手机厂商合作持开放态度。
对于美国国会关于华为的技术可能被用来监控其用户的说法，以及欧盟委员会关于该公司压低价格向欧盟市场倾销商品的指责，郭平均予以否认。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透北京4月12日 - 新华社周三报导，国家发改委于近日作出部署，要求各级各类公立医院于今年9月底前全部取消药品加成，除中药饮片外的药品实行零差率销售。并做好与财政投入政策的衔接，推动破除“以药补医”，建立符合医疗行业特点的新型补偿机制。
路透北京4月12日 - 为落实推进价格机制改革，中国国家发展和改革委员会日前发布通知，邮政企业寄递单件重量不超过10千克、每立方分米重量不低于167克普通包裹服务资费，由实行政府定价改为政府指导价，企业可以在不超过国家规定资费标准范围内，根据市场供求竞争状况、用户承受能力等因素自主确定具体资费水平。