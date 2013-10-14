华为高管称公司不打算进行大规模并购--报道

(本文由路透中文网编译提供)

路透法兰克福10月13日 - 德国媒体《周日世界报》（Welt am Sonntag）援引华为副董事长郭平的话报道称，华为不打算进行任何大宗并购交易，原因是很难进行整合。

郭平是华为三位轮值CEO之一，他被该报问及是否考虑收购诸如诺基亚 、阿尔卡特-朗讯 等行业大公司时作出了上述回应。

华为还在上月排除了收购另外一家手机厂商的可能性。但报道称，郭平表示华为对与其他手机厂商合作持开放态度。