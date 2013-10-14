华为高管称公司不打算进行大规模并购--报道

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
(本文由路透中文网编译提供)
路透法兰克福10月13日 - 德国媒体《周日世界报》（Welt am Sonntag）援引华为副董事长郭平的话报道称，华为不打算进行任何大宗并购交易，原因是很难进行整合。
郭平是华为三位轮值CEO之一，他被该报问及是否考虑收购诸如诺基亚 、阿尔卡特-朗讯 等行业大公司时作出了上述回应。
华为还在上月排除了收购另外一家手机厂商的可能性。但报道称，郭平表示华为对与其他手机厂商合作持开放态度。
对于美国国会关于华为的技术可能被用来监控其用户的说法，以及欧盟委员会关于该公司压低价格向欧盟市场倾销商品的指责，郭平均予以否认。（完）
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编