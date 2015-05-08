华为成立欧洲研究院 进一步拓展欧洲市场

路透北京5月7日 - 华为周四宣布在比利时鲁汶成立华为欧洲研究院。欧洲市场对华为愈发重要，成立欧洲研究院是华为在实施全球创新战略过程中的重要举措。

华为称，欧洲研究院将负责管理华为在欧洲不断发展的研发分支，协调华为分布在欧洲八国的18个研究机构的工作，主要聚焦于新一代网络技术研究。

近年来，包括创始人任正非在内的华为高管已制定了一个详细的战略，从美国转向欧洲。美国政界对网络安全的敏感与顾虑抑制了华为在美的发展，而欧洲却是一个增长市场，德国电信(DTEGn.DE)、法国电信(ORAN.PA)和沃达丰(VOD.L)等华为的客户预期将进行大举资本开支。

据华为公布的业绩，2014年华为在欧洲、中东和非洲的销售额增长了20%至1,010亿元（162.7亿美元），远高于除中国外的任何地区。2014年华为在中国的销售额增长了31%。

欧洲政府对华为的态度更为友善，华为去年承诺将在欧洲雇用的研发人员数量增加一倍至1,700人。华为目前在英国萨里、德国慕尼黑等地设有5G研究机构。

华为拒绝透露欧洲研究院的投资金额，但轮值CEO郭平在一份声明中称，华为认为欧洲“拥有优越的产业环境”，并将加强与欧洲产业界和学术界的合作。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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