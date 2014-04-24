华为今年全球营销支出将达3亿美元

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透4月23日 - 华为消费者BG营销副总裁邵洋周三表示，华为2014年将在市场营销上支出3亿美元。
邵洋周三在深圳的一场新闻发布会间隙对路透表示：“华为今年将在市场营销上支出3亿美元。”
华为试图开拓高端市场，公司的重点正在从低端智能手机向中高档手机转移。
华为轮值CEO徐直军上月表示：“2014年，我们的目标是通过我们的销售努力改善我们的品牌形象。”
徐直军周三早些时候表示，华为的业务增长不会受到产品安全性担忧的负面影响。上月媒体报道称，美国国安机构曾入侵华为总部的电脑网络。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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