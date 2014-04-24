华为今年全球营销支出将达3亿美元

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
(本文由路透中文网编译提供)
路透4月23日 - 华为消费者BG营销副总裁邵洋周三表示，华为2014年将在市场营销上支出3亿美元。
邵洋周三在深圳的一场新闻发布会间隙对路透表示：“华为今年将在市场营销上支出3亿美元。”
华为试图开拓高端市场，公司的重点正在从低端智能手机向中高档手机转移。
华为轮值CEO徐直军上月表示：“2014年，我们的目标是通过我们的销售努力改善我们的品牌形象。”
徐直军周三早些时候表示，华为的业务增长不会受到产品安全性担忧的负面影响。上月媒体报导称，美国国安机构曾入侵华为总部的电脑网络。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。