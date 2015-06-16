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中国财经 | 2015年 6月 16日 星期二 11:26 BJT

华为计划在德投入4.5亿美元用于研发--报载

路透法兰克福6月15日 - 华为轮值CEO胡厚崑向《德国商报》（Handelsblatt）表示，华为计划在2018年前在德国投资4亿欧元（约4.5亿美元）用于研发。

周二将出版的《德国商报》文章援引胡厚崑的话称，胡厚崑预期华为将在欧洲拥有5,000名员工。胡厚崑没有给出时间表。

今年3月，华为称正在加强专利组合。

据欧洲专利局上周发布的一份报告，2014年华为是欧洲第七大专利申请人，而2013年位居第13名。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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