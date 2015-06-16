华为计划在德投入4.5亿美元用于研发--报载

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透法兰克福6月15日 - 华为轮值CEO胡厚崑向《德国商报》（Handelsblatt）表示，华为计划在2018年前在德国投资4亿欧元（约4.5亿美元）用于研发。
周二将出版的《德国商报》文章援引胡厚崑的话称，胡厚崑预期华为将在欧洲拥有5,000名员工。胡厚崑没有给出时间表。
今年3月，华为称正在加强专利组合。
据欧洲专利局上周发布的一份报告，2014年华为是欧洲第七大专利申请人，而2013年位居第13名。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”