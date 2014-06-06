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中国财经 | 2014年 6月 6日 星期五 14:30 BJT

华为计划大举进军日本市场

路透北京6月6日 - 中国电信设备制造商华为周五称，公司正计划大举进军日本市场，目标是2017年针对日本企业客户的销售额为去年的15倍。

华为称，公司目标是通过竞争性定价从大企业赢得订单，通过向日本企业客户销售IT设备，在2017财年录得500亿日元（4.879亿美元）的销售额。

即便如此，该市场的销售额在华为总销售额中所占比重仍将不会很大。华为2013年的营收为2,390亿元人民币（382亿美元），实现净利210亿元。

从营收看，包括日本在内的亚太地区是华为倒数第二小的市场。2013年该市场的增速排名倒数第二，仅排在美国市场前面。去年亚太市场销售额占华为总销售额的16%。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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