华为计划大举进军日本市场

京津冀城际铁路发展基金设立 初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
路透北京6月6日 - 中国电信设备制造商华为周五称，公司正计划大举进军日本市场，目标是2017年针对日本企业客户的销售额为去年的15倍。
华为称，公司目标是通过竞争性定价从大企业赢得订单，通过向日本企业客户销售IT设备，在2017财年录得500亿日元（4.879亿美元）的销售额。
即便如此，该市场的销售额在华为总销售额中所占比重仍将不会很大。华为2013年的营收为2,390亿元人民币（382亿美元），实现净利210亿元。
从营收看，包括日本在内的亚太地区是华为倒数第二小的市场。2013年该市场的增速排名倒数第二，仅排在美国市场前面。去年亚太市场销售额占华为总销售额的16%。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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