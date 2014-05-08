华为欲借Ascend P7冲击高端手机市场

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透巴黎5月7日（记者 Leila Abboud） - 中国华为科技周三发布又一款旗舰型智能手机AscendP7，希望借此在苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)把持的高端手机市场分一杯羹。
AscendP7被誉为全球最纤薄的手机，厚度仅为6.5毫米，本月将在中国、英国和德国等31个市场上市，不含SIM卡的非合约机售价为449欧元（630美元）。该机型不会在美国市场销售。
华为在推出自有品牌的手机和平板电脑三年后，已经跻身全球智能手机制造商三甲行列。
华为智能手机的成功缘于在快速成长的中国市场销售中等价位手机，并争取对价格敏感的西欧市场客户，但是美国市场则很难打入。
华为消费者BG营销副总裁邵洋表示，华为希望凭借Ascend P7对三星的Galaxy S5以及苹果的iPhone5S发起冲击。
邵洋在接受采访时表示，希望以非高端的价格提供一款高端产品，华为产品的屏幕、材料、摄像头和电力续航能力与Galaxy和iPhone一样出色，有时还超出对手。
华为预期到明年年初销售1,000万部P7，AscendP6上市至今已经销售了400万部。为了达到这个目标，且提升品牌形象，华为计划今年全球营销开支达到3亿美元。
P7兼容4G网络，拥有5英寸大屏，800万像素前置镜头和适应低光照条件的1,300万像素后置镜头。(完)
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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