华为称上半年智能手机出货量同比增长62%（更新版）

路透香港7月29日(记者 Yimou Lee) - 华为HWT.UL表示，今年上半年其全球智能手机出货量按年升62%。华为目前瞄准售价更高的智能手机领域。

路透基于华为提供的数据进行的计算显示，截至6月30日的今年前六个月，华为的全球智能手机出货量达到3,427万部，约为其2014年出货目标8,000万部的43%。

华为终端营销副总裁邵洋在写给路透的书面声明中表示，华为在中东和非洲以及拉美地区增长较快，第二季度分别按年升275%和550%。

他认为这要归功于华为品牌知名度的提高以及海外市场较为强大的销售渠道。

邵洋表示，基于目前的增长势头，华为正坚定地迈向全年目标。他说，智能手机目前占华为全球手机出货量的97%。

在6月30日结束的第二季度，华为智能手机全球出货量达到2,100万部，同比增加85%。

华为智能手机出货量的强劲增长证实了市场领头羊三星电子所面临的挑战。三星电子发布了疲软的季度营收预警，称来自中国对手的竞争压力增强。

华为今年早些时候对路透表示，在8,000万部的年出货量目标中，有大约20%为中高端机型，高于2013年16%的比例。

但行业观察人士表示，华为想跻身高端手机市场仍面临诸多困难。这一市场仍被苹果所主导。

华为称，今年上半年，其智能设备在中国的出货量超过2,000万部，包括智能手机和平板电脑。

邵洋称，华为与中国三大电信运营商保持着长期稳定合作关系。

但他拒绝透露华为今年上半年在中国的智能手机出货量数据。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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