华为发布新品 蓝宝石屏抢眼

路透北京9月5日 - 华为周五发布多款新品，旨在展现其硬件技术。而苹果iPhone 6预计将在下周二9月9日发布。

华为1987年成立之初是一家电信设备公司，近年来迅速转型，成为全球第三大智能手机厂商，仅次于三星(005930.KS)和苹果。

华为周五表示，将发布限量版Ascend P7手机，这款手机配置蓝宝石屏。蓝宝石屏昂贵但耐用，自从今年有报导称苹果将开始批量生产蓝宝石屏产品后，业内兴起了蓝宝石概念风。

华为在柏林电子产品展会上透露，其平板手机Ascend Mate 7将成为市场上首款采用指纹传感器的Android智能手机。该技术最初应用于苹果的iPhone 5S。

华为消费电子产品事业部负责人余承东（Richard Yu）在声明中表示，蓝宝石屏手机展现了华为的精湛工艺，并表明华为有能力向消费者提供最先进的技术。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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