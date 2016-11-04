专访：华为希望两年内在智能手机领域打败苹果--消费者事业部CEO

2014年5月7日，华为在巴黎召开手机新品发布会现场的企业标识和与会记者的身影。 REUTERS/Philippe Wojazer

路透慕尼黑11月3日 - 中国华为技术有限公司消费者事业部执行长余承东周四对路透表示，该公司希望在两年之内成为全球第二大智能手机制造商。

华为以制造电信网络设备起家，在消费者装置市场刚刚活跃几年时间，目前已是第三大智能手机厂商，仅次于三星电子(005930.KS)和苹果(AAPL.O)。

余承东在慕尼黑的一次发布会上表示，“我们四年前宣布要卖手机的时候，大家都说我们疯了；当我们说想要卖1亿部手机的时候，大家也说我们疯了。”

华为周四推出一款新型高端手机，每部售价699欧元。Porsche Design款的售价为1,395欧元。

新款手机有一个新的人工智能功能：手机可了解用户的习惯，并自动将最常用的应用放置在触手可及的范围内。

华为是全球第三大智能手机制造商，据研究公司Strategy Analytics，第三季华为手机出货量为3,360万部，市占率为9%。

苹果仍遥遥领先华为，出货量为4,550万部，市占率为12%。三星排第一，出货量为7,530万部，市占率为20.1%。

“我们将一步接一步、一个创新接一个创新地打败（苹果），”余承东说道，他还称期望通过技术转型提高华为的地位。

“将会有更多机会。人工智能(AI)、VR(虚拟实境/虚拟现实)、扩增实境(AR)，”他说，“这就像开车，在每个弯道或转弯，都有机会超越对手。”

通过新手机Mate 9，余承东预计华为将打入德国、法国和英国等欧洲市场。“在芬兰市场，我们已经是第一，”他表示。

余承东表示，鉴于苹果在艰难构想出人意料的设计，三星受到旗舰手机停产的影响，华为处于转折点。

“我们正一步步赢得顾客的信任和忠诚。”(完)