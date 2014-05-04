任正非对华为遭NSA监控一事不感意外

华为执行长任正非2013年10月16日在深圳接受采访的资料图片。 REUTERS/Bobby Yip

路透伦敦5月2日（记者Paul Sandle/Jane Barrett） -华为创始人任正非表示，对于媒体报道的美国国家安全局(NSA)监控华为一事并不感到意外，而这也不会对华为在客户中的声誉产生损害。

《纽约时报》和《明镜周刊》（DerSpiegel）3月时曾报道，NSA外包商前雇员爱德华·斯诺登泄露的文件显示NSA曾侵入华为总部服务器，窃取敏感数据并监控高管通讯。

任正非周五在伦敦对记者称，美国政府的这些监控行为早在预料之中，现在只是被证实而已。他还称对华为感兴趣的不仅只有美国人。

但他表示，就其产品安全而言，这些报道不会损害华为在欧洲和亚洲主要电信客户中的声誉。

他称在过去二三十年间，华为与客户的业务往来都建立在互相了解的基础之上，因此这些事情不会对业务产生任何影响。

任正非还表示，没有必要将此事视为沉重的负担。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。