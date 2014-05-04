任正非对华为遭NSA监控一事不感意外

标题新闻：美国际贸易委员会在反倾销反补贴初步调查中认定中国生产商在美倾销铝箔
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(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦5月2日 - 华为 创始人任正非表示，对于媒体报道的美国国家安全局(NSA)监控华为一事并不感到意外，而这也不会对华为在客户中的声誉产生损害。
《纽约时报》和《明镜周刊》(Der Spiegel)3月时曾报道，NSA外包商前雇员爱德华·斯诺登泄露的文件显示NSA曾侵入华为总部服务器，窃取敏感数据并监控高管通讯。
任正非周五在伦敦对记者称，美国政府的这些监控行为早在预料之中，现在只是被证实而已。他还称对华为感兴趣的不仅只有美国人。
但他表示，就其产品安全而言，这些报道不会损害华为在欧洲和亚洲主要电信客户中的声誉。
他称在过去二三十年间，华为与客户的业务往来都建立在互相了解的基础之上，因此这些事情不会对业务产生任何影响。
任正非还表示，没有必要将此事视为沉重的负担。(完)
编译：王琛 发稿：王燕焜
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路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。
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