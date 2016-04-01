华为2015年营收跳增37% 创七年最大升幅

路透香港/北京4月1日 - 中国华为技术有限公司周五公布的年度营收增长率创2008年以来最高，因国内采用4G移动技术和全球智能手机销售强劲，提振了华为营收。华为是全球最大的电信设备制造商之一。

华为称，2015年全球营收增长37%至3,950亿元人民币(611亿美元)，略高于预估的3,900亿元。

净利增长32%至369亿元，上年同期为279亿元，营业利润率从11.9%降至11.6%。

华为称，公司总负债为2,530亿元，总资产为3,720亿元。

华为2015年消费者设备业务营收创史上最大增幅，劲增72.9%，表现超过国内竞争对手联想(0992.HK)和小米。

华为2015年智能手机出货量跳升44%，是首个年度出货量过亿的中国手机厂商，尽管整体市场放缓。

华为轮值CEO郭平在一份声明中写道，该公司的成长是“将战略侧重点和大量投资放在我们核心业务的直接结果。”

华为2015年运营商业务营收增加21.4%，因4G电信设备需求强劲。华为与瑞典爱立信(易利信,Ericsson)(ERICb.ST)竞争全球最大电信厂商的位置。

华为企业部门营收增加43.8%。

该公司表示，去年将15%的营收用于研发，高于财测所说的10%。

华为的目标是到2018年总体营收达到700亿美元，意味着每年增长大约为10%。(完)