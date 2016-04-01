华为2015年营收跳增37% 创七年最大升幅

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港/北京4月1日 - 中国华为技术有限公司周五公布的年度营收增长率创2008年以来最高，因国内采用4G移动技术和全球智能手机销售强劲，提振了华为营收。华为是全球最大的电信设备制造商之一。
华为称，2015年全球营收增长37%至3,950亿元人民币(611亿美元)，略高于预估的3,900亿元。
净利增长32%至369亿元，上年同期为279亿元，营业利润率从11.9%降至11.6%。
华为称，公司总负债为2,530亿元，总资产为3,720亿元。
华为2015年消费者设备业务营收创史上最大增幅，劲增72.9%，表现超过国内竞争对手联想(0992.HK)和小米。
华为2015年智能手机出货量跳升44%，是首个年度出货量过亿的中国手机厂商，尽管整体市场放缓。
华为轮值CEO郭平在一份声明中写道，该公司的成长是“将战略侧重点和大量投资放在我们核心业务的直接结果。”
华为2015年运营商业务营收增加21.4%，因4G电信设备需求强劲。华为与瑞典爱立信(易利信,Ericsson)(ERICb.ST)竞争全球最大电信厂商的位置。
华为企业部门营收增加43.8%。
该公司表示，去年将15%的营收用于研发，高于财测所说的10%。
华为的目标是到2018年总体营收达到700亿美元，意味着每年增长大约为10%。(完)
(编译 白云/杜明霞；审校 龚芳/张涛)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。