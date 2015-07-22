中国企业：华为称上半年智能手机出货量跃增39%

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透香港7月22日 - 中国华为技术有限公司 周三称，其2015年上半年智能手机全球出货量为4,820万部，较上年同期增长39%。该公司是全球第四大智能手机制造商。
华为在一份声明中称，消费业务部门营收增长69%至90.9亿美元，归功于高端智能手机销量强劲。中国智能手机制造商联想集团 和中兴 与华为是竞争对手。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。