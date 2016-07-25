华为上半年销售收入同比增长40% 称将保持持续增长势头

路透香港7月25日 - 中国华为技术有限公司周一公布，上半年营收增长40%，并称今年可能“保持持续增长势头”。华为是全球最大的电信设备制造商之一。

华为发布声明称，今年上半年实现销售收入2,455亿元人民币(368亿美元)，营业利润率从之前半年的18%降至12%。

华为在简短声明中未详细说明业绩情况。该公司与瑞典爱立信(易利信,Ericsson)(ERICb.ST)全球电信设备生产商竞争龙头地位。

华为首席财务官孟晚舟在声明中说：“我们将继续稳健经营，在2016年有信心保持持续增长势头和良好的财务状况。”

孟晚舟称，“受益于华为构筑的全球化均衡布局和聚焦管道战略，2016年上半年华为在三大业务领域均获得稳健增长”。她指的是华为的电信、消费设备和企业业务部门。

华为今年稍早称，2016年销售收入目标为750亿美元。

华为去年上半年销售收入增幅为30%。(完)