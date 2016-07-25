华为上半年销售收入同比增长40% 称将保持持续增长势头

中国发改委通知称总投资3亿美元及以上限制类外商投资项目由发改委核准
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透香港7月25日 - 中国华为技术有限公司周一公布，上半年营收增长40%，并称今年可能“保持持续增长势头”。华为是全球最大的电信设备制造商之一。
华为发布声明称，今年上半年实现销售收入2,455亿元人民币(368亿美元)，营业利润率从之前半年的18%降至12%。
华为在简短声明中未详细说明业绩情况。该公司与瑞典爱立信(易利信,Ericsson)(ERICb.ST)全球电信设备生产商竞争龙头地位。
华为首席财务官孟晚舟在声明中说：“我们将继续稳健经营，在2016年有信心保持持续增长势头和良好的财务状况。”
孟晚舟称，“受益于华为构筑的全球化均衡布局和聚焦管道战略，2016年上半年华为在三大业务领域均获得稳健增长”。她指的是华为的电信、消费设备和企业业务部门。
华为今年稍早称，2016年销售收入目标为750亿美元。
华为去年上半年销售收入增幅为30%。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 中国首富、大连万达董事长王健林周二称，集团每年有50-100亿美元专款用于对外投资，侧重娱乐和体育。