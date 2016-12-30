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中国财经 | 2016年 12月 30日 星期五 10:17 BJT

华为预期2016年销售收入增长32%至5200亿元人民币

路透12月30日 - 中国华为技术有限公司周五表示，预计2016年公司销售收入将增长32%，得益于公司各项业务表现强劲。

华为轮值首席执行官(CEO)徐直军表示，2016年公司销售收入预计将达到5,200亿元人民币(748亿美元)。(完)

(翻译 张荻； 审校 张涛)

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