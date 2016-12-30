华为预期2016年销售收入增长32%至5200亿元人民币

沪综指收高1.4%创逾一个半月最大单日升幅 金融地产股领涨
路透北京5月25日 - 中国股市沪综指周四收高1.4%，创逾一个半月最大单日升幅。分析师指出，今日大盘低开高走，午后在金融地产股的带动下大幅拉升。近期市场不断引导价值投资，资金从绩差股票流出后转向蓝筹绩优股，助推股指回升，料后市大盘有望继续震荡反弹。
路透12月30日 - 中国华为技术有限公司周五表示，预计2016年公司销售收入将增长32%，得益于公司各项业务表现强劲。
华为轮值首席执行官(CEO)徐直军表示，2016年公司销售收入预计将达到5,200亿元人民币(748亿美元)。(完)
(翻译 张荻； 审校 张涛)
路透北京5月25日 - 中国股市沪综指周四收高1.4%，创逾一个半月最大单日升幅。分析师指出，今日大盘低开高走，午后在金融地产股的带动下大幅拉升。近期市场不断引导价值投资，资金从绩差股票流出后转向蓝筹绩优股，助推股指回升，料后市大盘有望继续震荡反弹。
路透香港5月25日 - 中国化工集团一份向监管机构申报文件显示，该公司已经通过发行永久债券及优先股筹得200亿美元，以融通收购瑞士种子制造商先正达。
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。