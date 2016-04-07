（修正）华为发布旗舰机P9 徕卡双摄像头为亮点

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
（修正Leica中文译名）
路透伦敦4月6日（记者 Paul Sandle） - 华为周三发布最新款旗舰智能手机P9，这款手机配备徕卡认证的双摄像头，以期与市面上的其他安卓手机与众不同。
P9是华为与徕卡合作的首个成果。华为是全球第三大智能手机厂商，而徕卡则是拥有102年历史的老牌相机品牌。
华为称，消费者越来越看重智能手机的拍照功能，公司则希望与该领域最好的企业合作。
整场发布会以摄影为主导，知名摄影师玛丽·麦卡特尼（Mary McCartney）、《国家地理杂志》摄影师David Gutenfelder等专业摄影师纷纷登台，展示P9的各种功能。
P9的其他配置和功能乏善可陈，采用5.2英寸屏幕，运行安卓6.0系统，与三星及小米等竞争对手的产品大体相同。
华为称，P9将于4月16日在29个国家开卖，起售价599欧元。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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