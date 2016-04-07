（修正）华为发布旗舰机P9 徕卡双摄像头为亮点

（修正Leica中文译名）

路透伦敦4月6日（记者 Paul Sandle） - 华为周三发布最新款旗舰智能手机P9，这款手机配备徕卡认证的双摄像头，以期与市面上的其他安卓手机与众不同。

P9是华为与徕卡合作的首个成果。华为是全球第三大智能手机厂商，而徕卡则是拥有102年历史的老牌相机品牌。

华为称，消费者越来越看重智能手机的拍照功能，公司则希望与该领域最好的企业合作。

整场发布会以摄影为主导，知名摄影师玛丽·麦卡特尼（Mary McCartney）、《国家地理杂志》摄影师David Gutenfelder等专业摄影师纷纷登台，展示P9的各种功能。

P9的其他配置和功能乏善可陈，采用5.2英寸屏幕，运行安卓6.0系统，与三星及小米等竞争对手的产品大体相同。

华为称，P9将于4月16日在29个国家开卖，起售价599欧元。（完）