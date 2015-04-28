华为发布荣耀4C手机，主要由网络渠道销售

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路途北京4月28日 - 华为周二发布荣耀4C智能手机，以在竞争激烈的平价手机市场与小米等国内对手争夺市场份额。
华为荣耀4C配置5英寸屏幕，比iPhone6略大，与小米手机4一样大。起售价799元（129美元）。相比之下，iPhone6的起售价为750美元左右，而小米手机4起售价为250美元左右。
在北京举行的2015年全球移动互联网大会上，华为荣耀总裁赵明表示，华为荣耀4C将主要通过天猫等在线平台销售，以降低营销成本。
赵明和阿里巴巴副总裁张剑锋亦表示，荣耀4C的发布正值华为与阿里巴巴关系“更上一层楼”之际。他们拒绝透露细节。
荣耀在华为内部独立运营时间不到两年。这期间，荣耀已推出了多款平价智能手机，并采取与小米类似的策略，主要通过网络进行销售。
华为称，去年售出了2,000万部荣耀手机，几乎是小米去年同期售出的6,000万部手机的三分之一。
据IT研究和咨询公司Gartner，华为去年在全球智能手机销售上排名第五，手机出货量为6,800万台，市场份额为5.5%。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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