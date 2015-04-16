华为发布旗舰手机P8和P8 Max

路透伦敦4月15日 （记者 Paul Sandle） - 华为周三发布了旗舰手机P8和P8 Max，欲在技术规格上与三星和苹果的最新机型加强竞争。

P8采用谷歌安卓操作系统，搭载八核64位处理器，5.2英寸显示屏，略大于上月发布的三星Galaxy S6，以及iPhone 6。

华为在伦敦举行的全球发布会上称，P8采用一体式全金属设计，机身厚度6.4毫米，比竞争对手的产品要薄。

华为还推出了一款超大尺寸的P8 Max，采用6.8英寸屏幕。

据科技咨询公司高德纳（Gartner），去年在全球智能手机销量方面华为排名第四，出货量6,800万部，份额5.5%。

行业分析师Ben Wood称，P8在设计与性能方面达到了标准，但华为若想确立高端手机品牌形象前路仍然艰远。

为了与竞争对手区分开来，华为P8还推出了指关节触控识别技术，该技术可识别出用户指关节与手指的触控继而给出不同的操控响应。

华为还对这两款手机的摄像头进行了优化，增加了调整皮肤色调的选项。华为消费者BG营销副总裁邵洋称，此举将尤为增加手机对爱美年轻女性的吸引力。

邵洋在发布会后接受采访时称，华为过去在女性市场做的不够好，而女性市场是P系列手机很大的潜在市场。

邵洋称，中国市场400欧元价格以上的手机仅有三个品牌，华为可能占了10%，三星占了20%，而苹果占了最大份额。邵洋称，高端手机市场仅有三个品牌，但华为正在快速增长。

华为称，P8标准版售价499欧元，将在数星期之内登陆全球30个市场，包括中国、英国、法国和德国。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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