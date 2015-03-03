《独家新闻》华为酝酿2015美国市场营销大戏

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山/北京3月3日 - 华为公司发言人告诉路透，华为正酝酿在美国开展市场营销活动，推出新款手机和可穿戴设备，包括面向年轻一代的“荣耀”手机，以赢取美国消费者。

华为的美国发言人Bill Plummer称，此前尚未被媒体曝光的华为2015美国营销计划，将涵盖传统广告、在线推广以及体育赞助。

华为正在改变营销策略，力求改变低价科技产品厂商的形象。对于多年来潜心于工程技术、在品牌推广方面投入相对薄弱的企业而言，这是一个重要转变。

Plummer拒绝透露华为的市场营销开支，以及打算赞助哪些或哪支体育运动队。华为已经赞助了伦敦足球俱乐部阿森纳、印度的板球队和澳大利亚的橄榄球俱乐部。

华为眼下希望直接向消费者提供几款新型手机，涵盖低端到高端机型。华为还希望与电信运营商达成协议，通过亚马逊等电商平台以及走向成熟的美国直销网站gethuawei.com进行在线销售。

尚不清楚美国几大手机运营商对华为手机的接受程度。对于大多数美国智能手机用户来说，华为依然是个陌生品牌。华为售价几百美元的高端手机，获得了不错的评价。

美国手机市场依然由苹果 和三星电子 主宰，华为所占市场份额不到1%，且此前美国国会认定华为手机可能威胁国家安全。美国四大运营商Verizon, AT&T, Sprint以及T-Mobile目前都没有在各自网站上销售华为手机，且均拒绝说明是否已与华为进行商谈。

Plummer表示，华为此次营销计划旨在令华为在美国和其他国家的形象“正常化”。

尽管Plummer拒绝说明何谓正常化，但有关华为的公开议论大多围绕中国是否可以通过华为的设备窥探美国。到目前为止，华为一直保持低调。(完)