华为预计2014年销售收入增长逾15%至460亿美元

路透北京1月3日 - 中国电信设备生产商华为的轮值CEO胡厚崑在公司网站上发表新年祝词称，随着云计算的发展和智能设备需求上升，2014年公司销售收入预计将达到460亿美元，实现超过15%的增长。

华为共有三名轮值CEO。该公司去年称，2014年将实现可持续的增长。华为计划2018年实现营收700亿美元的目标，每年增长约10%。

路透获得的华为内部备忘录显示，去年该公司智能手机出货量增加逾40%，未能达到预定目标，也逊于小米等竞争对手的表现。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。