华为预计2014年销售收入增长逾15%至460亿美元

中资银行借西方同业收缩之机 大力扩张海外支付网络--研究
路透香港5月8日 - 最新数据显示，自全球金融危机以来，中国银行业者借西方同业高风险业务收缩之机，大幅扩张在海外的支付和贸易网络。
路透北京1月3日 - 中国电信设备生产商华为的轮值CEO胡厚崑在公司网站上发表新年祝词称，随着云计算的发展和智能设备需求上升，2014年公司销售收入预计将达到460亿美元，实现超过15%的增长。
华为共有三名轮值CEO。该公司去年称，2014年将实现可持续的增长。华为计划2018年实现营收700亿美元的目标，每年增长约10%。
路透获得的华为内部备忘录显示，去年该公司智能手机出货量增加逾40%，未能达到预定目标，也逊于小米等竞争对手的表现。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透北京5月8日 - 中国银监会日前发布商业银行押品管理指引，明确将押品管理纳入全面风险管理体系，以有效防范和化解信用风险；指引并要求，银行应至少将押品分为金融质押品、房地产、应收账款和其他押品等类别，并在此基础上进一步细分。
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。