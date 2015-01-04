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亚洲 | 2015年 1月 5日 星期一 06:19 BJT

华为预计2014年销售收入增长逾15%至460亿美元

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月3日 - 中国电信设备生产商华为的轮值CEO胡厚崑在公司网站上发表新年祝词称，随着云计算的发展和智能设备需求上升，2014年公司销售收入预计将达到460亿美元，实现超过15%的增长。

华为共有三名轮值CEO。该公司去年称，2014年将实现可持续的增长。华为计划2018年实现营收700亿美元的目标，每年增长约10%。

路透获得的华为内部备忘录显示，去年该公司智能手机出货量增加逾40%，未能达到预定目标，也逊于小米等竞争对手的表现。(完) 编译：李富强 发稿：王凤昌
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