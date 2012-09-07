华为与美国众议院情报委员会磋商出席听证条件

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透9月6日电---全球第二大电信设备生产商-中国华为技术表示,正与美国众议院情报委员会进行磋商,讨论参加国会听证的条件.美国国会将就中国电信企业涉嫌对美国国家安全构成威胁举行听证.
美国众议院情报委员会周四稍早宣布,将在9月13日举行公开听证,这是其对"在美运营中国电信公司对美国国家安全构成威胁"一案调查的一部分.
华为收到该委员会的邀请,让其下周出席作证.该公司驻华盛顿发言人William Plummer在声明中称,"如果(华为)与委员会谈妥相关安排,将出席听证会,"
他在电话采访中表示仍在与该委员会磋商相关安排,但拒绝详述.
中兴通讯8月29日表示,将出席听证.
众议院情报委员会发言人未马上就与华为磋商事宜回电置评.该委员会的网站也没有公布听证会作证人名单.(完)
--编译 李春喜;审校 张明钧
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
路透3月1日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:27时，1港元=0.88609人民币)