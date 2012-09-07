华为与美国众议院情报委员会磋商出席听证条件

路透9月6日电---全球第二大电信设备生产商-中国华为技术表示,正与美国众议院情报委员会进行磋商,讨论参加国会听证的条件.美国国会将就中国电信企业涉嫌对美国国家安全构成威胁举行听证.

美国众议院情报委员会周四稍早宣布,将在9月13日举行公开听证,这是其对"在美运营中国电信公司对美国国家安全构成威胁"一案调查的一部分.

华为收到该委员会的邀请,让其下周出席作证.该公司驻华盛顿发言人William Plummer在声明中称,"如果(华为)与委员会谈妥相关安排,将出席听证会,"

他在电话采访中表示仍在与该委员会磋商相关安排,但拒绝详述.

中兴通讯8月29日表示,将出席听证.

众议院情报委员会发言人未马上就与华为磋商事宜回电置评.该委员会的网站也没有公布听证会作证人名单.(完)

--编译 李春喜;审校 张明钧

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