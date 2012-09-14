华为与中兴出席美国听证会 否认对美安全构成威胁

德国地方政府决定向中国海航集团出售哈恩机场
德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
路透华盛顿9月13日电---中国主要电信设备制造商--华为和中兴通讯(000063.SZ)的高管周四在美国众议院情报委员会举行的公开听证会上,否认公司的设备暗藏有间谍代码.
华为和中兴的高管称,其企业的运营独立于中国政府,并驳斥了在美扩张对美国构成安全风险的担忧.
众议院情报委员会历时一年的调查最终聚焦在,华为与中兴的设备是否为国外间谍活动提供机会,以及是否危及美国的关键基础设施.
如果调查报告确定这些设备构成安全风险,该委员会可能建议采取措施将这两家公司的产品排除在美国市场之外.
"华为从来没有,永远不会为任何第三方、政府或其他人危害我们在全球的商业成功,以及客户的网络安全,"华为高级副总裁丁耘在书面证词中称.
根据美国国家反间谍执行局(U.S. National Counterintelligence Executive)去年10月提交给国会的报告,美国情报官员认为中国是全球经济间谍活动最为活跃的国家.
中兴表示,去年该公司在美设备销售不到3,000万美元,而两家西方竞争对手的总营收为140亿美元.
华为是全球第二大电信设备生产商,仅次于瑞典的爱立信(ERICb.ST).中兴排名第五.(完)
--编译 李春喜;审校 张荻
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